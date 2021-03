Marco Reus beim BVB verletzt nach brutalem Foul von Hertha-Profi Darida

Terzic klärt auf: So geht es Reus nach dem Brutalo-Foul

Der Kapitän von Borussia Dortmund musste beim 2:0-Sieg im Bundesliga-Spiel gegen Hertha BSC beim Stand von 1:0 in der 84. Minute ausgewechselt werden, nachdem er von Hertha-Profi Vladimir Darida vier Minuten zuvor brutal gefoult worden war.

Eine genaue Diagnose stand am Samstagabend zunächst noch aus, BVB-Trainer Edin Terzic berichtete bei Sky jedoch immerhin, Reus habe nach dem Spiel "schon sehr gut und optimistisch" gewirkt.

Darida sieht Rot für brutales Foul an Reus

Beim Anblick der Szene jedoch musste man zunächst Schlimmes befürchten: Reus befand sich kurz hinter der Mittellinie im Vollsprint nach vorne, als ihm Darida von hinten mit der offenen Sohle in die Ferse grätschte. (Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

BVB-Kapitän Reus raus, Moukoko kommt

Sekunden später aber sank der Offensivspieler erneut zu Boden, Emre Can übernahm die Kapitänsbinde, Youssoufa Moukoko kam in die Partie - und sorgte in der ersten Minute der Nachspielzeit mit dem Treffer zum 2:0 für die Entscheidung zugunsten des BVB.