Handball: Bitter fehlt - Deutschland - Algerien LIVE im TV, Stream, Ticker

Olympia ist für die deutsche Handball-Nationalmannschaft zum Greifen nah! Nur noch einen Punkt ist das DHB-Team von der Teilnahme an den Spielen 2021 in Tokio entfernt. ( Olympia-Quali im Handball: Spielplan und Ergebnisse )

Diesen will die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason in ihrem abschließenden Spiel beim Qualifikationsturnier in Berlin am Sonntag gegen Algerien (ab 15.45 Uhr im LIVETICKER) einfahren.