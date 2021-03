Biathlon: Deutsche Mixed-Teams ohne Franziska Preuß und Erik Lesser

Franziska Preuß bekommt von den Trainern eine Pause. Die aktuell stärkste deutsche Biathletin kommt in den Mixed-Staffeln am Sonntag nicht zum Einsatz.

Die deutschen Biathleten verzichten zum Abschluss des Weltcups im tschechischen Nove Mesto auf ihre Vorzeigeläuferin Franziska Preuß. Die 27-Jährige erhält nach ihrem dritten Platz in der Verfolgung am Sonntag in den Mixed-Wettbewerben eine Pause.