Seglerinnen Wanser/Winkel gewinnen deutsches Duell um Olympia-Ticket

Das Segelduo Luise Wanser/Anastasiya Winkel hat das deutsche Duell in der 470er-Klasse um das Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio auf dramatische Weise für sich entschieden. In einem spannenden Zweikampf um den einzigen Olympia-Startplatz setzten sich Wanser/Winkel bei der WM im portugiesischen Vilamoura knapp gegen Theres Dahnke/Birte Winkel durch.