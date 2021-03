FC Bayern: Enthüllt! Nur dann darf Hansi Flick den FCB verlassen

Auch am Samstag hat Hansi Flick auf eine klare Absage in Richtung des DFB verzichtet, der auf der Suche nach einem Nachfolger für Bundestrainer Joachim Löw ist.

Flick vermeidet klares Bekenntnis zum FC Bayern

So plant Bierhoff die Löw-Nachfolge

Nagelsmann eine Option als Flick-Ersatz

Zu Bierhoff pflegt er eine enge Freundschaft, tauscht sich regelmäßig mit ihm aus. Flick kennt die Strukturen beim DFB in- und auswendig, zudem war er an der Konzeptualisierung der DFB-Akademie beteiligt.

Auf SPORT1 -Nachfrage erklärte Flick am Freitag, welche drei Kriterien für ihn ausschlaggebend sind, um als Trainer bei einem Verein glücklich zu sein: "Vertrauen und Loyalität sind der eine Strang. Qualität muss da sein - und die haben wir beim FC Bayern genügend. Und am Ende muss es Spaß machen. Diese Dinge sind vorhanden."

Das ist Flicks Situation beim FC Bayern

Thema Qualität: Mit Thiago verließ ein absoluter Ziehspieler Flicks den Verein. Zwei weitere, David Alaba (verlängert nicht) und Jérôme Boateng (bekommt keinen neuen Vertrag), werden den Verein im Sommer auch verlassen. Vor allem der Alaba-Abgang nagt an Flick - und außer Leroy Sané spielt kaum ein Sommer-Neuzugang eine Rolle. Der Kader hat in dieser Saison in der Breite zugelegt, an Qualität aber verloren. Bei Transfers wünschte sich Flick öffentlich ein Veto-Recht. Das hat er bislang nicht bekommen.