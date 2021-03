Handball, Deutschland, Olympia-Qualifikation: Wolff-Gala bei Sieg über Slowenien

C. Paschwitz

In der EM-Qualifikation gegen Slowenien gibt Keeper Andreas Wolff nach vorheriger Ausbootung die richtige Antwort - nicht das erste Mal dank Bundestrainer Alfred Gislason.

Wahrscheinlich hat Alfred Gislason nach Schlusspfiff, als die entsprechenden Fragen kamen, ganz tief drinnen mal wieder in sich hineingelacht und sich seinen Teil gedacht.

"Andi hat überragend gehalten. Das war ein großes Plus und hat uns das Leben leichter gemacht", meinte Gislason. In der Tat parierte Wolff grandios, nachdem der 30-Jährige bei dem Qualifikationsturnier für die Spiele in Tokio tags zuvor beim Remis gegen Vizeweltmeister Schweden (25:25) überraschend außen vor geblieben war.