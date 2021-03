Champions League: Fantalk zu ManCity - Gladbach LIVE im TV und Stream

Borussia Mönchengladbach braucht bei Manchester City ein Wunder, um noch ins CL-Viertelfinale einzuziehen. Den Fantalk zum Spiel gibt's am Dienstag LIVE.

Hochspannung in der Champions League – der FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach sind in den Achtelfinal-Rückspielen gefordert: Bayern will gegen Lazio Rom seinen 4:1-Vorsprung aus dem Hinspiel verteidigen, Gladbach muss gegen Manchester City eine 0:2-Hypothek aufholen.