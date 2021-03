Handball, Deutschland: Olympia-Qualifikation nach Sieg gegen Slowenien nah

EM-Qualifikation: Deutschland besiegt Slowenien

Einen Tag nach der wechselhaften Vorstellung gegen Vizeweltmeister Schweden (25:25) zeigte sich das deutsche Team wie ausgewechselt und bot vor allem in der ersten Halbzeit in Abwehr und Angriff eine herausragende Leistung - und das ausgerechnet im wohl wichtigsten Spiel der letzten Jahre.

Keeper Wolff mit ganz starkem Comeback

Nur ein einziges Mal in der Anfangsphase geriet die deutsche Mannschaft in Rückstand, dann lief es wie am Schnürchen. Nach vier Treffern in Serie binnen zwei Minuten führte Deutschland erstmals mit drei Toren (8:5) und baute seinen Vorsprung in der Folge konsequent aus.