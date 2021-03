Skilanglauf: Laura Gimmler bei Weltcup-Finale im Massenstart Vierte

Die Russin Julia Stupak gewann am Samstag in 25:13,3 Minuten, Gimmlers Rückstand betrug im Ziel 16,4 Sekunden. Gesamtweltcupsiegerin Jessie Diggins (USA) wurde Fünfte. Topfavoritin Therese Johaug (Norwegen), die zuletzt bei der WM vier Goldmedaillen holte, konnte wegen einer Entzündung am Handgelenk nicht antreten.

Eisenlauer wird als bester Deutscher 29.

Das Weltcup-Finale sollte zunächst vom 19. bis 21. März in Peking stattfinden, nach der China-Absage sprang Lillehammer ein. Da später aber alle Termine in Norwegen wegen der Einreisebeschränkungen gecancelt werden mussten, ging es ins Engadin. Dort stehen am Sonntag zum Abschluss Verfolger über 30 (Frauen) und 50 km (Männer) im freien Stil an.