Paris-Nizza: Roglic gewinnt Bergankunft - Schachmann Dritter

Vuelta-Sieger Primoz Roglic (31) hat auch die siebte Etappe der Fernfahrt Paris-Nizza für sich entschieden und steht vor dem Gesamtsieg. Bei der Bergankunft am Valdeblore La Colmiane (1499 m) fing der Slowene vom Team Jumbo-Visma wenige Meter vor dem Ziel noch den Schweizer Gino Mäder (Bahrain Victorious) ab, Titelverteidiger Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe) wurde nach 119,2 km Dritter.

Das Rennen kann wie im Vorjahr nicht wie geplant beendet werden. Die Wiedereinführung eines lokalen Corona-Lockdowns macht die traditionelle Zielankunft an der berühmten Promenade des Anglais in Nizza unmöglich. Deshalb endet die Fernfahrt in der rund 40 km nördlich gelegenen Stadt Levens, die außerhalb der regionalen Quarantänezone liegt.