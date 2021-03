FC Bayern: Jérôme Boateng vor dem Aus - kein neuer Vertrag!

Keine Zukunft für Boateng beim FC Bayern

Zuletzt bescheinigte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge Boateng bei SPORT1 eine "zufriedenstellende Saison" und kündigte an, dass dieser sich auch aufgrund seines Alters in der Zukunftsfrage in Geduld üben müsse. Jetzt herrscht also Gewissheit.