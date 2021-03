Slalom: Dürr herausragende Vierte, Liensberger mit erstem Weltcupsieg

Lena Dürr erreicht beim Slalom-Weltcup im schwedischen Are eine großartige Platzierung. Auch die Siegerin überrascht.

Skirennläuferin Lena Dürr hat beim Weltcup im schwedischen Are eine große Überraschung knapp verpasst.

Die 29-Jährige erreichte beim zweiten Slalom im WM-Ort von 2019 mit Rang vier das beste Resultat ihrer Karriere in einem Einzelrennen, am Podest fuhr sie lediglich um 0,13 Sekunden vorbei. Als bis dato letzte Deutsche hatte im Dezember 2013 die dreimalige Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch als Dritte das Podest in einem Slalom erreicht.