Ralf Rangnick zu Schalke 04? Mit ihm gäbe es eine Zukunft, Kommentar

Eine einflussreiche Geheimgruppe aus Politikern und Sponsoren, die nicht länger zusehen will, wie der einst so stolze Top-Klub vor die Hunde geht, hat bereits Gespräche mit Rangnick geführt und den Plan an Aufsichtsrats-Mitglied Stefan Gesenhues weitergegeben. Auch die Räte Dirk Metz und Matthias Rüter stehen hinter der Idee.