Premier League: Leeds United - FC Chelsea 0:0, Tuchel bleibt ungeschlagen

Teammanager Thomas Tuchel hat mit dem FC Chelsea in der Premier League Federn gelassen.

Tuchel bringt Werner erst spät

An der Elland Road ließ Tuchel die Nationalspieler Kai Havertz und Antonio Rüdiger von Beginn an mitwirken. DFB-Kollege Timo Werner kam erst in der 68. Minute im Chelsea-Angriff zum Einsatz, konnte den Bann aber auch nicht mehr brechen.