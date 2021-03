Ski Alpin: Luitz und Schmid zufrieden - Odermatt erneut furios

Stefan Luitz überzeugt beim Weltcup-Riesenslalom in Kranjska Gora. Der erneut auftrumpfende Marco Odermatt greift im Gesamtweltcup noch ganz oben an.

Stefan Luitz und Alexander Schmid fuhren beim erneut fulminanten Sieg des jungen Schweizers Marco Odermatt auf die Plätze zehn und elf. Für den lange verletzten Luitz war es seit mehr als einem Jahr die beste Platzierung in seiner Paradedisziplin, auch Schmid zeigte sich "froh" über sein Resultat.

Mann des Tages bei frühlingshaften Temperaturen war erneut der 23 Jahre alte Odermatt, der am vergangenen Sonntag bereits in eindrucksvoller Manier den Super-G in Saalbach-Hinterglemm gewonnen hatte (und mit einer kuriosen Maske für einen Blickfang sorgte). Odermatt stürmte vom vierten Platz aus zu seinem vierten Weltcupsieg und siegte überlegen vor seinem Teamkollegen Loic Meillard (+1,06 Sekunden) und Stefan Brennsteiner aus Österreich (+1,09).