Paulo Otavio vom VfL Wolfsburg: Ärger von Mutter nach üblem Foul

"So lange sperren wie möglich. Der hatte eine halbe Platzlänge Zeit, zu überlegen, ob er etwas macht, wofür er im "normalen" Leben im Gefängnis landen würde", meinte SPORT1 -Experte Marcel Reif daraufhin : "Ich möchte solche Leute nicht mehr auf dem Fußballplatz haben."

Otavio: "Meine Mama war richtig sauer"

Nach der Partie habe er eine Nachricht auf dem Handy gehabt. "'Paulo Otavio, ruf mich bitte an.' Wenn Mama mich "Paulo Otavio" nennt, dann weiß ich, dass es Ärger gibt", sagte er.

Für seine Mutter "war es ein Schock, ich muss ihr immer schon erklären, was ich getan habe, wenn ich eine Gelbe Karte sehe. Sie meinte, eigentlich müsste sie mir die Ohren langziehen und für zwei Stunden in mein Zimmer schicken, damit ich nachdenken kann, was ich getan habe."