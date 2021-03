Bundesliga: Gladbach zögert bei Rose-Entlassung auch wegen Ablöse

Der 44-Jährige sieht das Verhältnis zu seinen Spielern als intakt an. "Wir müssen dranbleiben und das Glück erzwingen", so Rose. Wie lange kann das noch gutgehen?

Gladbach hat Plan B

Im direkten Klub-Umfeld mehren sich die Forderungen nach einer sofortigen Rose-Trennung. Hinter vorgehaltener Hand heißt es am Niederrhein, dass Eberl bei einer weiteren Niederlage nächste Woche auf Schalke nun doch handeln könnte. Danach geht es in die Länderspielpause.

Vogel sitzt Sperre ab

SPORT1 hörte sich in Verbandskreisen um. In der Vergangenheit soll es kein vergleichbares Urteil gegeben haben, in dem die Liga so klar betont wird. Die Borussia soll sogar explizit beim Verband nachgefragt haben, ob die Sperre auch für das Oberhaus gilt.