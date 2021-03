Trinchieri nach "Rot" selbstkritisch: "Ticket für Falschparken"

Trainer Andrea Trinchieri von Bayern München hat die volle Verantwortung für die Pleite seiner Mannschaft in der Basketball-EuroLeague übernommen.

Trainer Andrea Trinchieri von Bayern München hat die volle Verantwortung für die Pleite seiner Mannschaft in der Basketball-EuroLeague übernommen. "Ich habe im falschen Moment zwei Technische (Fouls, d. Red.), und das kann ich nicht leugnen: Das war mein Fehler", sagte der Italiener nach dem 71:78 (33:33) bei Baskonia Vitoria in Spanien.

Trinchieri erklärte genau, was passiert war. "Beim ersten Technischen hatte ich das Gefühl, als wenn du dein Auto in einer unzulässigen Zone parkst. Ich habe versucht, mit dem Polizisten zu reden, während er sich das Video ansah", sagte der 52-Jährige: "Für das Falschparken habe ich also das Ticket bekommen."