2. Bundesliga: Darmstadt vs Aue 4:1, Sandhausen vs Fortuna Düsseldorf 0:0

Der Bundesliga-Absteiger kam am 25. Spieltag beim abstiegsgefährdeten SV Sandhausen trotz bester Chancen nicht über ein 0:0 hinaus und hat nun sechs Punkte Rückstand auf Relegationsrang drei. (Das Spiel zum Nachlesen im Liveticker)

Die Fortuna fand gut ins Spiel, es haperte aber an der Effizienz: Rechtsverteidiger Matthias Zimmermann (13.) vergab die erste gute Gelegenheit der Partie, kurz vor der Pause hätte Matthias Zimmermann die Führung der Gäste erzielen müssen.

Nach dem Seitenwechsel stellte Sandhausen defensiv auf Dreierkette um, doch die Fortuna blieb spielbestimmend. Erneut musste Kapino die Hausherren in der 52. Spielminute in höchster Not retten. Die Führung für die Düsseldorfer war zu diesem Zeitpunkt längst überfällig.