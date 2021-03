Borussia Dortmund - Hertha BSC 2:0 - Brandt und Moukoko treffen

Terzic klärt auf: So geht es Reus nach dem Brutalo-Foul

Der Weitschuss des Nationalspielers in der 54. Minute aus gut 25 Metern fand mit Unterstützung des Berliner Keepers Rune Jarstein seinen Weg ins Netz. Der norwegische Torhüter machte bei Brandts BVB-Führung trotz freier Sicht eine äußerst unglückliche Figur.

Joker Youssoufa Moukoko sorgte in der Nachspielzeit für den verdienten 2:0-Sieg gegen Hertha BSC .

"Rune hat gesagt, es war eine Windböe. Er hat uns in der ersten Halbzeit und in den Spielen davor den Arsch gerettet", nahm Niklas Stark seinen norwegischen Torhüter bei Sky in Schutz.