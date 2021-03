Werder Bremen - FC Bayern München 1:3 - Lewandowski trifft

Lewandowskis schönste Tore: So jagt er den Müller-Rekord

Die Sachsen haben am Sonntagnachmittag mit Eintracht Frankfurt eine knifflige Aufgabe vor der Brust.

"Ab Minute 10 habe ich uns etwas frischer und aktiver gesehen", sagte Thomas Müller bei Sky . "In der zweiten Halbzeit hatten wir dann nicht nur die Spielkontrolle, sondern auch immer wieder gefährliche Situationen herausgespielt. Aus meiner Sicht hätten wir deutlich mehr Tore schießen müssen, Wir hatten auch viel Aluminium dabei. Dementsprechend geht der Sieg absolut in Ordnung."

Müller mit zwei Torvorlagen

In Bremen drückten die Münchner von Anfang an auf die Tube und lagen bereits nach 35 Minuten dank Toren von Leon Goretzka und Serge Gnabry 2:0 in Führung. (Spielplan/Ergebnisse der Bundesliga)