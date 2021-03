Schalke 04: Unruhige Amtszeit von Ralf Rangnick mit Manager Rudi Assauer

Die erste Amtszeit von Ralf Rangnick bei Schalke 04 dauerte genau 16 Monate an. Das damalige Verhältnis zu Rudi Assauer entpuppte sich am Ende zu einem großen Problem.

Manager Rudi Assauer und Teile des S04-Vorstands waren trotzdem skeptisch und blieben das auch in der folgenden Saison, in der die "Knappen" die Hinrunde ziemlich stabil auf Platz vier liegend bestritten.

Pokalpleite gegen Frankfurt wirkte nach

Rangnick: Alle Zeichen auf Abschied

Die Fans reagierten vor dem Heimspiel lautstark und äußerten ihren Unmut in Richtung Vorstand und Mannschaft. Rangnick erhielt dagegen Solidaritätsbekundungen und ließ sich von der Stimmung mitreißen, schritt winkend einmal alle Tribünen ab. "Also bin ich da hin, am Ende standen alle Zuschauer auf. Damit hatte ich nicht gerechnet. Wer meine Emotionalität in diesem Moment nicht versteht, der tut mir leid", sagte Rangnick gerührt.