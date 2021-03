Schalke-Debakel! 0:5 beim VfL Wolfsburg - Mustafi mit Horror-Leistung

Shkodran Mustafi (l.) war in Wolfsburg gleich an mehreren Schalker Gegentoren direkt beteiligt © Imago

Schalke 04 geht beim VfL Wolfsburg unter

Der erhoffte Effekt des Trainerwechsels scheint erneut in Rekordzeit verpufft: Nachdem Dimitrios Grammozis als bereits fünfter Schalke-Coach der Saison in seinem ersten Spiel zumindest ein Punktgewinn im Kellerduell mit Mainz 05 gelang, ging der zweite Auftritt unter dem neuen Mann an der Seitenlinie mächtig in die Hose.