Jürgen Klinsmann schwärmt von Lewandowski und Haaland

"Ihnen dabei zuzusehen, erinnerte mich an etwas, woran ich schon als kleiner Junge geglaubt habe: 'Tore zu schießen ist die coolste Sache der Welt.'", schrieb Klinsmann in seiner ESPN -Kolumne.

Klinsmann: 16 Tore in 40 Minuten

Der frühere Bundestrainer verriet, in seiner Jugend ein Rekordebuch geführt zu haben, in dem er vom 8. Lebensjahr bis 18 aufführte, wie oft er in jedem Spiel traf.

"In meinem zweiten Jahr habe ich 106 Tore in 18 Spielen geschossen. An einem Tag gelangen mir 16 Tore in 40 Minuten", erinnert sich Klinsmann an ein Spiel mit dem TB Gingen gegen Aichelberg (Endstand: 20:0).