Erling Haalands Cousin Albert Tjaaland bald in Moldes Profiteam?

Albert Braut Tjaaland macht in Moldes Nachwuchsakademie auf sich aufmerksam - wie schon einst sein Cousin Erling Haaland.

Albert Braut Tjaaland, Cousin von BVB-Star Erling Haaland, macht in Molde auf sich aufmerksam.

Der 17-Jährige war im Sommer 2020 von der Jugend von FK Bryne in den Molde-Nachwuchs gewechselt – und trifft seitdem wie am Fließband.

Laut ESPN hat Tjaaland für Moldes U19 64 Tore in 37 Partien erzielt – eine wahnsinnige Quote. Zuvor traf er für Bryne 40 Mal in 31 Spielen.