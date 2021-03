NFL: Patrick Mahomes' 500.Millionen-Deal wird umgemodelt

Der Mega-Vertrag von Quarterback Patrick Mahomes bei den Kansas City Chiefs wird umstrukturiert, um in Sachen Free Agents eine Shoppingtour zu ermöglichen.

Demnach soll der 21,7 Millionen US-Dollar schwere Roster Bonus in den kommenden Tagen in einen Signing Bonus umgewandelt werden. Dadurch würde das Team Quellen zufolge rund 17 Millionen gegen den Cap sparen und könnte sich in Sachen Free Agents wieder auf Shoppingtour begeben.