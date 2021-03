BVB: Watzke für freien Eintritt beim Pokalfinale für geimpfte Corona-Helden

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat einen besonderen Plan für das Pokalfinale in Berlin im Mai.

Das Endspiel am 13. Mai in Berlin könne eine Art "Pilotprojekt" sein, bei dem gegen Corona geimpfte Zuschauer, die in der medizinischen oder sozialen Betreuung gearbeitet haben, "kostenlos eingelassen werden sollten", sagte der 61 Jahre alte Fußballfunktionär beim Kongress "Zwischen den Zeilen" der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.