WWE SmackDown: Neuer Clou um Reigns, Edge und Daniel Bryan

Im Zentrum der Freitagssendung stand die Vertragsunterzeichnung von Universal Champion Roman Reigns und Daniel Bryan, der ihn bei Fastlane am Sonntag in einer Woche herausfordern wird.

Edge und Daniel Bryan geraten aneinander

Der "Rated-R Superstar" erinnerte Bryan an seinen Royal-Rumble-Sieg und die harte Arbeit, die hinter seinen beiden Comebacks nach jeweils schweren Verletzungen stecken würde. Und er strich auch heraus, dass Bryan - so widrig die Umstände gewesen seien - bei No Escape (Elimination Chamber) gegen Reigns verloren und er sich das Mania-Titelmatch nur dann verdient hätte, wenn er es bei Fastlane besser machen würde.

Auch die Vertragsunterzeichnung von Reigns und Bryan wurde von einem verbalem Schlagabtausch begleitet und bekam dann noch eine neue Ebene: Reigns' Neffe Jey Uso - anscheinend wütend darüber, dass Bryan ihn an seinen Sieg über ihn vergangene Woche erinnerte (und wohl auch von der Angst vor Reigns getrieben, den Schaden wiedergutmachen zu wollen) - erklärte, dass das Match einen "unparteiischen" Ordnungshüter brauche, also ihn.

An dieser Stelle kam Edge hinzu, griff die Idee auf und bot ein Match zwischen Uso und ihm kommende Woche an, der Sieger werde "Special Guest Enforcer" bei Fastlane. Matchmaker Adam Pearce willigte ein, alle vier Wrestler begannen sich dann zu prügeln - und am Ende steckte Edge auch eine Aktion von Bryan ein, sein Running Knee. Die Spannungen werfen die Frage auf, mit welchem Antrieb Edge als Enforcer in das Match gehen würde.