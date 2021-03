FC Augsburg: 3:1-SIeg gegen Gladbach mit nur drei Torschüssen

"Nach einem Sieg am Freitagabend wird es ein schönes Wochenende", freute sich Sommers FCA-Kollege Rafa Gikiewicz bei DAZN. "Aber ich muss sagen, dass wir in der ersten Halbzeit nicht auf dem Platz waren. In der Kabine gab es dann ein paar harte Worte, weshalb wir in der zweiten Hälfte Mentalität gezeigt und den Ball nach vorne getrieben haben."