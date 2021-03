Island-Star Rúrik Gíslason rockt RTL-Show Let's Dance

Großes Lob von der Fachjury für Gíslason

In der ersten Show hatte Gíslason für seine Salsa zu "Vivir Mi Vida" von Marc Anthony 24 Punkte bekommen. Die TV-Zuschauer hatten ihn bereits vor seinem ersten Tanz per Freilos in die zweite Show gewählt.

Gíslason, der in Deutschland auch für den 1. FC Nürnberg spielte, wurde bei der WM 2018 international berühmt. Als "Sexiest Man of the Match" löste Gíslason damals einen wahren Hype in den Sozialen Netzwerken aus. Im vergangenen Jahr beendete Gíslason seine Fußballerkarriere.