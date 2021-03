DEL: Adler Mannheim gewinnen auch in Ingolstadt

Die Adler Mannheim haben in der Deutschen Eishockey Liga ( ausgewählte Spiele der PENNY DEL LIVE im TV auf SPORT1 ) den nächsten Verfolger in die Schranken gewiesen.

Die Mannschaft von Trainer Pavel Gross setzte sich am Freitag beim ERC Ingolstadt in einem wilden Spiel mit 6:4 (3:3, 2:1, 1:0) durch und baute ihre Tabellenführung in der Südgruppe weiter aus: Die Adler (55 Punkte) liegen deutlich vor Red Bull München (43) und Ingolstadt (39).