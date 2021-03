Eintracht Frankfurt: Bobic bald weg? So mächtig wird jetzt Trainer Adi Hütter

Das sagt Lehmann zum Hertha-Interesse an Bobic

C. Michel

Eintracht Frankfurt steht in der Führungsetage vor einem gewaltigen Umbruch. Durch den drohenden Abgang von Fredi Bobic wird Trainer Adi Hütter der wichtigste Mann im Verein.

Der CHECK24 Doppelpass mit Friedhelm Funkel und Löw-Weggefährte Harald Stenger am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Eintracht verliert mit Bobic ein Gesicht des Klubs

An der Professionalität von Bobic mag es zwar keine Zweifel geben. Doch für genau diese Phase, in der sich der Sportvorstand in diesen Tagen bei der Eintracht befindet, wurde der Begriff "lame duck" eingeführt. Bild berichtet bereits von einer Entmachtung. (SERVICE: Tabelle der Bundesliga)