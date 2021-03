WM in Aspen: Morgan und Vockensperger im Slopestyle auf Platz sieben und zehn

Die deutschen Snowboarder haben bei den Freestyle-Weltmeisterschaften in Aspen/Colorado eine Überraschung im Slopestyle verpasst.

Die deutschen Snowboarder haben bei den Freestyle-Weltmeisterschaften in Aspen/Colorado eine Überraschung im Slopestyle verpasst. Nach seiner Gala in der Qualifikation belegte Leon Vockensperger (Rosenheim) im Finale der besten 16 den zehnten Rang. Bei den Frauen kam Annika Morgan (Miesbach) im Endkampf der besten Acht auf den siebten Platz. Die bislang beste deutsche WM-Platzierung im Slopestyle von Nadja Flemming, die vor zwei Jahren in Park City 13. wurde, übertrafen beide.