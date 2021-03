3. Liga: DFB schüttet auch 2021/22 Nachwuchsfördertopf aus

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will auch in der kommenden Saison die Vereine der 3. Liga für ihre Jugendarbeit belohnen.

Frankfurt am Main (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will auch in der kommenden Saison die Vereine der 3. Liga für ihre Jugendarbeit belohnen. Das DFB-Präsidium entschied am Freitag, dass der 2018 ins Leben gerufene Nachwuchsfördertopf auch in der kommenden Saison 2021/22 zur Anwendung kommen wird. Dabei handelt es sich um ein Belohnungssystem für die Talentförderung der Vereine.