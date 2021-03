Formel-1-Boss Stefano Domenicali schwärmt von Mick Schumacher

Die Räder drehen sich wieder. Manche auch durch. Fest steht: Heute ist die Formel 1 in Bahrain offiziell in die neue Saison gestartet. Mit einem neuem Team: Aston Martin. Und mit einem neuen deutschen Fahrer: Mick Schumacher.

Neu ist auch der Chef der Serie. Stefano Domenicali (56) löst Chase Carey als Geschäftsführer und Präsident der Formel 1 ab und ist erstmals in seiner neuen Rolle im Fahrerlager vor Ort.

Auf seinem Plan steht unter anderem die Abstimmung zu den Qualifying-Sprintrennen, aber auch diverse Gespräche mit den Fahrern. Sie will der ehemalige Ferrari-Teamchef in Zukunft stärker in Entscheidungsprozesse einbinden und vorab noch besser über anstehende Veränderungen und Ideen informieren. (Alle Rennen der Formel 1 im LIVETICKER)