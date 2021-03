Bundesliga: FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach 3:1 - was wird aus Marco Rose?

Beim FC Augsburg kassiert die Borussia die sechste Niederlage in Serie. Auch ein Foulelfmeter und zahlreiche Großchancen reichen gegen ultra-effiziente Augsburger nicht.

Die unheimliche Negativserie von Borussia Mönchengladbach hält weiter an.

Beim FC Augsburg verloren die "Fohlen" mit 1:3 und kassierten damit seit dem angekündigten Abschied von Trainer Marco Rose zum Saisonende die sechste Niederlage in Folge. In der Bundesliga verliert Gladbach die Europapokal-Plätze immer weiter aus den Augen und bleibt auf Platz zehn hängen. (SERVICE: Tabelle der Bundesliga)

Nach einem verschossenen Foulelfmeter von Lars Stindl brachte Ruben Vargas die Hausherren in Führung, ehe Florian Neuhaus der Ausgleich gelang. Kurze Zeit später aber brachte Marco Richter den FCA wieder in Front, André Hahn machte kurz vor Schluss den Deckel drauf. ( Das Spiel im Ticker zum Nachlesen )

Neuhaus mit der ersten Chance für Gladbach

Nach einem Ballverlust des von Gladbach zum FCA ausgeliehenen Laszlo Benes kam Florian Neuhaus zum Abschluss, scheiterte aber an Augsburgs Keeper Rafal Gikiewicz.

Erst kurz vor der Pause meldeten sich auch die Augsburger in diesem Spiel an. André Hahn wurde von Felix Uduokhai bedient, scheiterte dann aber an Nico Elvedi, der den Ball im letzten Moment noch weggrätschen konnte.