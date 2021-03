Biathlon: Denise Herrmann stürmt bei Eckhoff-Sieg aufs Podest

Herrmann zufrieden mit dem Rennen

Preuß hadert: "Wieder der eine Fehler zu viel"

Weitere DSV-Athletinnen abgeschlagen

Für die deutschen Männer ist die Ausgangsposition für den Verfolger am Samstag (14.45 Uhr) insgesamt nicht so günstig. Als erste Deutsche gehen Arnd Peiffer und Benedikt Doll zwar erst auf den Plätzen 13 und 15 auf die 12,5 km, jedoch halten sich ihre Rückstände mit nicht mal 50 Sekunden noch in Grenzen. "Da geht noch was", gab Doll stellvertretend die Marschroute aus.