Handball, Olympia-Quali: Andreas Wolff gegen Slowenien im deutschen Kader

Stattdessen durften Johannes Bitter, der mit starken Paraden vor allem in der Schlussphase entscheidenden Anteil am 25:25 hatte, und Silvio Heinevetter gegen den Vize-Weltmeister ran. ( Deutschland - Schweden zum Nachlesen im TICKER )

Gislason erklärt Verzicht auf Wolff

Zudem erklärte der Isländer seine Entscheidung, Wolff am Freitag noch nicht einzusetzen. "Meine Überlegung war die, dass wir innerhalb von 24 Stunden zweimal ein sehr schweres Spiel haben. Da ein Großteil der Schweden in Deutschland spielt, habe ich mich entschieden, mit Jogi und Heinevetter in dieses Spiel zu gehen", sagte Gislason auf der Pressekonferenz und fügte hinzu: "Andi kennt die Slowenen besser aus Kielce und der Champions League und ich wollte, dass Andi in dieses zweite Endspiel ausgeruht geht. Man kann immer drüber streiten, ob das eine gute oder schlechte Entscheidung war. Das wissen wir nach dem Spiel morgen."