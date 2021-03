Football-Star Brady verlängert Vertrag in Tampa

Football-Superstar Tom Brady hat seinen Kontrakt bei NFL-Champion Tampa Bay Buccaneers vorzeitig verlängert. Wie ESPN am Freitag berichtete, einigte sich der 43-Jährige mit der Franchise aus Florida auf einen neuen Einjahresvertrag, der Brady bis zum Ende der übernächsten Saison an die Bucs bindet. Der Quarterback selbst schickte via Social Media ein Foto um die Welt, das ihn bei der Vertragsunterschrift zeigt.