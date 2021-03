Ski Alpin: Lena Dürr wird im Slalom beim Sieg von Petra Vlhova Fünfte

Lena Dürr wurde in Are Fünfte © Imago

2015 war Dürr in Maribor ebenfalls auf Rang fünf gelandet. Beste Platzierung des Winters war bislang der achte Platz in Zagreb im Januar gewesen. Nach dem ersten Lauf von Are lag Dürr noch auf Rang sechs.

Vlhova siegt vor Weltmeisterin Liensberger

Bereits am Samstag (10.30 und 13.45 Uhr im LIVETICKER) in Are könnte Vlhova bei einem weiteren Slalom für eine Vorentscheidung sorgen. Die Saison wird kommende Woche mit dem Weltcup-Finale in Lenzerheide/Schweiz abgeschlossen. Noch fünf Rennen sind insgesamt geplant.