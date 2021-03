Anzeige

Olympia-Qualifikation im Handball: Deutschland mit Remis gegen Schweden Deutschland rettet Remis in Krimi

Marcel Schiller verwandelte drei Sekunden vor Schluss den entscheidenden Wurf zum Punktgewinn für Deutschland © Imago

Deutschland rettet zum Auftakt des Quali-Turniers für die Olympischen Spiele ein Remis. Das Team von Alfred Gislason wahrt damit die Chance auf ein Ticket für Tokio.

Uwe Gensheimer schmiss sich überglücklich auf "Iceman" Marcel Schiller, Alfred Gislason schüttelte nach dem verrückten Ende des Schweden-Krimis ungläubig den Kopf.

Ein Treffer von Linksaußen Schiller wenige Sekunden vor der Schlusssirene hat den deutschen Handballern alle Chancen im Kampf um die Olympischen Spiele bewahrt. Das Team von Bundestrainer Gislason erkämpfte sich gegen Vizeweltmeister Schweden ein 25:25 (14:13) - der Traum von Tokio lebt! (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

"Das bedeuet, dass wir noch leben", sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning: "Aber wir brauchen eine Leistungssteigerung, um uns für die Olympischen Spiele zu qualifizieren." Bundestrainer Alfred Gislason war ebenfalls erleichtert: "Wir brauchten dringend diesen Punkt." Insgesamt war der Isländer mit der Leistung seines Teams aber "nicht zufrieden".

Schiller stellt Gensheimer in den Schatten

Das deutsche Team zeigte zum Auftakt des Viererturniers in Berlin zumindest ganz viel Moral und bog in einer dramatischen Schlussphase einen Vier-Tore-Rückstand noch um. Schiller, der im zweiten Abschnitt für den glücklosen Gensheimer ran durfte, sorgte mit seinem fünften Treffer für das zeitweise nicht mehr für möglich gehaltene Remis.

"Wir sind einfach happy, dass wir diesen Punkt geholt haben", sagte Schiller in der ARD erleichtert. Torhüter Johannes Bitter, der in der Schlussphase wichtige Paraden zeigte, meinte: "Es geht um wahnsinnig viel, da geht die Lockerheit ein bisschen flöten. Jetzt ab in die Eistonne, und dann freue ich mich auf morgen."

Damit es mit dem Tokio-Ticket am Ende auch klappt, sollte das deutsche Team am Samstag (15.35 Uhr) gegen den EM-Vierten Slowenien und am Sonntag (15.45 Uhr/beide im LIVETICKER) gegen Afrikavertreter Algerien aber konstanter auftreten. Vor allem die Chancenverwertung war am Freitag phasenweise miserabel. Immer wieder scheiterten Gensheimer und Co. freistehend an Schwedens Keeper Andreas Palicka.

Wolff darf gegen Slowenien ran

"Wir haben nach der Pause eine schlechte Viertelstunde gespielt in Angriff wie Abwehr", monierte Gislason und stellte Schiller einen Platz in der Startsieben gegen Slowenien in Aussicht. Zudem werde Andreas Wolff, auf den der Isländer gegen Schweden überraschend verzichtet hatte, am Samstag zum Einsatz kommen.

Die deutsche Mannschaft war mit viel Zuversicht und großer Motivation in das von Verbandsvize Bob Hanning ausgerufene "Wochenende der Wahrheit" gestartet. "Wir haben eine sehr schwierige Aufgabe vor der Brust, aber wir wollen es unbedingt nach Tokio schaffen", hatte Gensheimer angekündigt.

Den große Worten ihres Anführers ließ das deutsche Team zunächst Taten folgen. Vor allem die bei der WM so schmerzlich vermissten Stars vom Champions-League-Sieger THW Kiel drückten dem deutschen Spiel von Beginn an ihren Stempel auf. Hinten ackerten Hendrik Pekeler, Patrick Wiencek und Steffen Weinhold im Abwehrzentrum nebeneinander, vorne sorgte das Kieler Trio für fünf der ersten zehn deutschen Tore.

Lagergren glänzt im zweiten Abschnitt für Schweden

"Das war sicherlich eine ansprechende Leistung", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer zur Pause. Teammanager Oliver Roggisch monierte im ARD-Interview dagegen die Chancenverwertung: "Wenn wir die Freien reinschießen, sind wir im Soll. Wir spielen ganz ordentlich, der Ball läuft – jetzt müssen wir nur noch die Tore machen."

Doch genau dies blieb zunächst das Problem. Im zweiten Abschnitt dauerte es genau sieben Minuten, bis das deutsche Team erstmals traf. Die mit elf Bundesliga-Profis gespickten Schweden übernahmen das Kommando. Vor allem Albin Lagergren von den Rhein-Neckar Löwen traf nun in Serie, die Skandinavier führten nach 43 Minuten plötzlich mit 20:17.