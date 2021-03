WWE: Reizfigur John Laurinaitis bekommt neuen Schlüssel-Job

Ein alter Bekannter feiert ein unerwartetes Comeback in der Führungsetage von WWE - und sorgt damit für Gesprächsstoff hinter den Liga-Kulissen.

John Laurinaitis, Fans vor allem bekannt aus seiner Zeit als fiktiver General Manager der Montagsshow Monday Night RAW zwischen 2011 und 2012, bekommt eine neu geschaffene, reale Rolle als General Manager of Talent - und wird damit wieder maßgeblich bei der Personalpolitik der Promotion mitreden.

Zwischen 2004 und 2012 tat er das bereits als "Head of Talent Relations", als Nachfolger von Jim Ross - ehe er den Job bei einer Neuordnung des Managements verlor.

Paul Levesque alias Triple H, Schwiegersohn von Ligachef Vince McMahon, wurde damals zum EVP (Executive Vice President) of Talent Relations. Levesques Rolle hat sich im vergangenen Jahr leicht verändert, sein Aufgabengebiet heißt nun offiziell Global Talent Strategy & Development. Laurinaitis' alter Job ging an Mark Carrano, der Laurinaitis von nun an unterstellt sein wird. Dies berichtete zunächst der Wrestling Observer.