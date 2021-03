Slalom: Vlhova führt vor Shiffrin - Dürr auf Rang sechs

Slalom in Are: Vlhova nach dem ersten Durchgang vorne © AFP/SID/VLADIMIR SIMICEK

Petra Vlhova hat beim Weltcup-Slalom im schwedischen Are beste Chancen auf den sechsten Sieg in diesem Winter.

Åre (SID) - Petra Vlhova hat beim Weltcup-Slalom im schwedischen Are beste Chancen auf den sechsten Sieg in diesem Winter. Nach dem ersten Lauf liegt die WM-Zweite aus der Slowakei mit 0,41 Sekunden Vorsprung auf die WM-Dritte Mikaela Shiffrin (USA) in Führung. Dritte ist Weltmeisterin Katharina Liensberger (Österreich/+0,57).