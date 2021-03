EM-Generalprobe in Düsseldorf gegen Lettland

Das beschloss das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in seiner Sitzung am Freitag. Das Duell mit dem Fußball-Zwerg bildet den Abschluss des EM-Trainingslagers in Seefeld/Österreich, in dessen Rahmen ein weiteres Länderspiel vorgesehen ist. Mögliche Gegner sind Österreich oder die Schweiz, die Details sind laut DFB aber noch nicht geklärt.

Das Trainingslager in Seefeld soll nach derzeitigem Stand am 25. Mai und damit drei Tage nach dem 34. Bundesliga-Spieltag beginnen. Nach zwei freien Tagen in der Folge des Lettland-Spiels bezieht die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw am 10. Juni ihr EM-Quartier in der "World of Sports" von Partner adidas in Herzogenaurach. Am 15. Juni steigt das deutsche EM-Auftaktspiel in München gegen Weltmeister Frankreich. Weitere Gruppengegner sind Titelverteidiger Portugal (19.6.) und Ungarn (23.6.).