Volleyball-Bundesliga: Allianz MTV Stuttgart - SSC Palmberg Schwerin live auf SPORT1

Desolat im Topspiel: so kam es zur "Wut-Auszeit"

Schwerin steht in der Hauptrunde der Volleyball-Bundesliga vor einer letzten schweren Aufgabe - und will Revanche. Stuttgart kämpft derweil um die Tabellenspitze.

Wer geht als Hauptrundensieger in die Playoffs der VBL? Bei SPORT1 gibt es am Wochenende wieder geballte Volleyball-Action.

Nach dem großen Triumph im DVV-Pokal ist der SSC Palmberg Schwerin einmal mehr in der Volleyball Bundesliga gefordert. ( Volleyball-Bundesliga: Allianz MTV Stuttgart - SSC Palmberg Schwerin um 17.55 Uhr LIVE im TV & Stream bei SPORT1 )

Es steht die letzte Partie der Hauptrunde an und die hat es in sich: Am Samstag geht es gegen den Titelkandidaten Allianz MTV Stuttgart.