Bundesliga heute: Borussia Dortmund - Hertha BSC live im TV, Stream, Ticker

Nach dem umjubelten Weiterkommen in der Champions League muss Borussia Dortmund auch in der Bundesliga glänzen. Dem BVB steht ein Duell mit Hertha BSC bevor.

Nach dem Festtag in der Königsklasse liegt der Fokus bei Borussia Dortmund wieder auf dem Alltag in der Liga. Der erneute Einzug in die Champions League ist weiter in Gefahr, nun wartet das Duell mit Hertha BSC.