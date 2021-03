UEFA-Reformen: Fans von BVB und FC Bayern solidarisieren sich

In diesem Frühjahr steht die Reform der UEFA-Clubwettbewerbe an, auch über den Verteilungsschlüssel der Einnahmen wird neu entschieden.

Fans von BVB und FC Bayern solidarisieren sich

In einer gemeinsamen Stellungnahme des Club Nr. 12, die Vertretung der aktiven Bayern-Fans, und der BVB-Fanabteilung reagieren die Anhänger auf angestrebte Reformen der UEFA bezüglich der internationalen Klubwettbewerbe.

Die Fan-Lager sprechen sich klar gegen eine weitere Aufblähung der europäischen Vereinswettbewerbe aus. "Der Fußball befindet sich in vielerlei Hinsicht bereits an einer kritischen Belastungsgrenze und darf das Rad nicht noch weiter überdrehen", heißt es in der Stellungnahme.