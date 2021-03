Bach wirbt für Unterstützung der Agenda 2020+5

"Corona hat die Welt verändert. Man kann sagen, die Welt wird nicht mehr so sein wie vorher", sagte Bach in seiner Rede. "Als Leader der olympischen Bewegung müssen wir gewappnet sein, und wir brauchen eine Vision für die neue Welt", meinte der deutsche IOC-Präsident, der am Mittwoch für vier weitere Jahre in seinem Amt bestätigt worden war.