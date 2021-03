Formel 1: Perez und Sainz nahmen Impfangebot aus Bahrain an

Carlos Sainz hat das Impfangebot in Anspruch genommen © FIRO/FIRO/SID/ANTONIN VINCENT

Die Formel-1-Piloten Sergio Perez (Red Bull) und Carlos Sainz (Ferrari) haben das Impfangebot des Königreichs Bahrain angenommen. "Ich habe die Möglichkeit genutzt, weil ich nicht weiß, wann ich daheim in Mexiko die Chance bekomme", sagte Red-Bull-Zugang Perez am Freitag bei einer Pressekonferenz im Rahmen der offiziellen Testfahrten in dem Wüstenstaat.