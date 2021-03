"Team D" drückt Handballern die Daumen für Olympia-Quali

Die deutschen Olympiasportler vom "Team D" drücken den Handballern vor dem Auftakt des Qualifikationsturniers für Tokio die Daumen. In einer Videobotschaft richteten verdiente Athleten aufmunternde Worte an die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason, die am Freitag (15.15 Uhr/ARD) im ersten Spiel auf Vizeweltmeister Schweden trifft.